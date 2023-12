Die Polizei Viersen hat gestern zwei Einsätze wahrgenommen, bei denen ältere Menschen einen Anruf von Betrügern erhielten.

Kreis Viersen (ots) - Diese gaben sich als Polizisten aus und wollten unter dem Vorwand glaubhaft klingender Geschichten die Bürgerinnen und Bürger täuschen, um an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Glücklicherweise verhielten sich die Geschädigten richtig und gingen nicht auf das Gespräch ein.



Die Polizei Viersen rät in solchen Fällen: Verhalten Sie sich genauso wie die Geschädigten gestern.



So können Sie sich vor dieser Telefonbetrugsmasche schützen:

· Bei einem Anruf der Polizei erscheint niemals die Nummer 110 in Ihrem Telefondisplay.



· Die Polizei fragt Sie grundsätzlich niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen.



· Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.



· Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.



· Legen Sie sofort auf, wenn Sie nach Geld, Wertgegenständen oder persönlichen Daten gefragt werden. Das ist nicht unhöflich!



· Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.



· Beenden Sie das Gespräch und wählen Sie selber die 110!



Weitere Infos finden Sie unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/



/cb (1169)