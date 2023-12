Am ersten Weihnachtsfeiertag (Montag, 25.12.2023) gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass es zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio auf dem Industriering Ost in Kempen gekommen sei.

Kempen (ots) - Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Fensterscheibe vor. Die Durchsuchung ergab, dass keine Tatverdächtigen mehr vor Ort waren. Erbeutet wurde eine dreistellige Summe Bargeld.



Falls Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1212)