Schöne Bescherung! Während der Weihnachtszeit sind viele Menschen unterwegs oder besuchen ihre Familien, was dazu führen kann, dass Häuser und Wohnungen leer und ungesichert sind.

Kreis Viersen (ots) - Auch der Weg zur Kirche kann eine potenzielle Gelegenheit für Einbrecher sein, da sie wissen, dass viele Menschen zu dieser Zeit nicht zu Hause sind.

Es ist ratsam, einige Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko eines Einbruchs zu minimieren. An erster Stelle sei natürlich das Abschließen von Wohnungs- und Haustüren genannt. Nur Zuziehen reicht nicht aus. Achten Sie bitte darauf, dass keine Fenster auf Kipp stehen.

Wenn Sie in Urlaub fahren, informieren Sie ihre Nachbarn oder Freunden über die Abwesenheit, damit sie ein Auge auf Ihr Haus werfen können.

Es ist auch wichtig, keine Hinweise in den sozialen Medien oder anderen öffentlichen Plattformen zu hinterlassen. Einbrecher nutzen oft diese Informationen, um potenzielle Ziele ausfindig zu machen. /wg (1195)