Am Dienstag wurden der Polizei Viersen zwei Einbrüche gemeldet.

Kreis Viersen (ots) - Bereits am Montagmorgen, zwischen 07:45 Uhr und 08:20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Brachter Straße in Brüggen ein. Sie brachen die Türscharniere der Wohnungstür heraus und gelangten in die Wohnung. Ob Gegenstände entwendet wurden ist derzeit nicht bekannt.

Zu einem weiteren Einbruch ist es am Dienstagnachmittag gekommen. In der Zeit von 16:10 Uhr und 18:45 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf. Im Einfamilienhaus durchsuchten sie sämtliche Räume. Auch hier ist derzeit nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie Hinweise zu den Taten? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (1151)