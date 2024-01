Die Silvesternacht im Kreis Viersen war im Vergleich zu anderen Jahren aus polizeilicher Sicht eher ruhig.

Kreis Viersen (ots) - Insgesamt 116 Einsätze mussten die Beamtinnen und Beamten zwischen 18 Uhr am Abend und 8 Uhr am Neujahrsmorgen bewältigen. Zu Einsätzen, weil unsachgemäß mit Feuerwerkskörpern hantiert wurde, ist es seit dem Verkaufsstart am 28. Dezember insgesamt 53 Mal gekommen. Den ersten Einsatz hatte es bereits um kurz nach 8 Uhr am 28. Dezember gegeben.



Streitigkeiten bewegten sich im selben Rahmen wie an einem normalen Wochenende, teilweise ausgelöst dadurch, dass man sich in so einer Nacht eben auf der Straße trifft. So eskalierte um kurz nach Mitternacht ein bereits länger schwelender Nachbarschaftsstreit auf der Polmansstraße in Schwalmtal-Amern. Zunächst soll die eine Seite Böller unter das Auto der anderen geworfen haben, am Ende gab es einen verletzten 30-Jährigen.



Zu Bränden wurden Feuerwehr und Polizei häufiger gerufen als in anderen Nächten. Gleich der erste Einsatz gegen 20 Uhr am Hohen Busch in Viersen entpuppte sich aber als etwas anderes. Ein Anrufer hatte Feuerschein gesehen - tatsächlich hatten sich aber Feiernde entschlossen, statt Raclette oder Fondue zu grillen.



Das Einsatzprotokoll verzeichnet insgesamt 12 Einsätze mit dem Stichwort Brand in der Silvesternacht, verteilt über den gesamten Kreis. Zumeist handelte es sich um brennende Mülltonnen. Auf dem Doerkesplatz in Nettetal-Lobberich löschten Polizeibeamte bereits gegen 23.35 Uhr einen brennenden Mülleimer. An der Straße Haag in Kempen-Tönisberg wurden gegen 1 Uhr vier brennende Mülltonnen gemeldet, drei davon verbrannten komplett. In fast allen Fällen ging das glimpflich aus.



Nicht so in Viersen-Süchteln an der Niersheide. Hier hatte gegen 1.30 Uhr zunächst eine Mülltonne gebrannt. Die Flammen griffen aber dann auf ein Auto und schließlich auch auf ein Gebäude über. Die Feuerwehr löschte, verletzt wurde niemand.



In Brüggen-Bracht an der Altkevelaer Straße haben gegen 4.30 Uhr Unbekannte einen Böller in das nach außen führende Rohr einer Dunstabzugshaube geworfen. Das Haus wurde verraucht.