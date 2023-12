Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Viersen Bereits in der letzten Woche berichteten wir gemeinsam mit der Polizei Mönchengladbach und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach über die Festnahme eines 25-jährigen Mannes, der beschuldigt wird, an über 60 Bränden in Mönchengladbach und Viersen beteiligt zu sein.

Kreis Viersen (ots) - Nach derzeitigem Stand legte der 25-Jährige gemeinsam mit einem zwischenzeitlich verstorbenen 24-jährigen Mann aus Viersen eine Vielzahl von Bränden im Kreis Viersen.



Ausgang der Ermittlungen war die Einrichtung einer Ermittlungskommission unter dem Namen "Pyro", die zu Beginn des Jahres beim Kriminalkommissariat 1 in Viersen eingerichtet wurde. Im Kreisgebiet Viersen kam es immer wieder in unterschiedlichen zeitlichen Abständen zu Bränden von Strohmieten, Waldstücken, Pkw und Autotransportern.



Im Rahmen der umfangreichen und mehrgleisigen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer aus Viersen und Mönchengladbach, die gemeinsam handelten. Aus diesem Grund wurde die Mönchengladbacher Kripo über den Verdacht unterrichtet. Fortan wurde gemeinsam gegen diese beiden Männer ermittelt.

Daneben bestand noch ein Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Mann aus Süchteln sowie einen 38-jährigen Boisheimer, die ebenfalls getrennt voneinander handelten.



In der vergangenen Woche nahmen die Ermittler den 25-jährigen Beschuldigten vorläufig fest.

Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Angehörigen einer Feuerwehr. Der Mann sagte umfangreich aus und wurde am Donnerstag einem Haftrichter in Mönchengladbach vorgeführt. Der Haftrichter verkündete einen bereits bestehenden Haftbefehl.



Am gestrigen Dienstag erfolgte dann die Festnahme des vierten Beschuldigten.

Dabei handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Viersen-Boisheim

Der 38-Jährige verbüßte bereits bis zum Jahr 2020 eine mehrjährige Haftstrafe wegen schwerer Brandstiftung.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 38-Jährige heute vorgeführt. Auch hier ordnetet das Gericht die Untersuchungshaft an.



Nach derzeitigem Stand haben der 25-Jährige und der 38-Jährige unabhängig voneinander gehandelt und eine Vielzahl von Bränden im ganzen Kreisgebiet gelegt. Die Gesamtzahl der nun geklärten Taten dürfte im dreistelligen Bereich liegen.



Zusammenfassend gelang es der Viersener Ermittlungskommission in den vergangenen Monaten, diese Großzahl von Bränden aufzuklären. Die Ermittlungskommission ist nunmehr in der Auswertung, wie viele Brände welchen Beschuldigten zusätzlich zugeordnet werden können. Die festgestellte Schadenssumme für die Brände im Kreis dürfte bei über 5.000.000EUR liegen. /wg (1196)