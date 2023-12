Von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher Unbekannte zwei Kupferrohre in Nettetal entwendet.

Nettetal (ots) - Auf der Steyler Straße in Kaldenkirchen montierten sie ein Rohr ab und verließen den Tatort unbemerkt.



Auf der Dohrstraße in Breyell überraschte eine Zeugin eine Person um 3:45 Uhr als diese an einem Fallrohr hantierte. Sie rief die Polizei, wurde jedoch vom Täter bemerkt, sodass dieser sich vom Tatort entfernte. Trotz einer Fahndung im Nahbereich der Wohnung konnte der Täter nicht mehr gefunden werden.



Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Haben Sie verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (1220)