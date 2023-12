In Kempen kam es in den vergangenen beiden Nächten zu mehreren Autoaufbrüchen.

Kempen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag griffen bisher unbekannte Täter drei Autos an, die auf der Vorster Straße und der Dinkelbergstraße geparkt standen. An allen Pkw schlugen der oder die Unbekannten Seitenscheiben ein. In einem Fall nahmen sie eine Sporttasche aus dem Fahrzeuginneren.



In der Nacht zu Freitag wurden sechs weitere Fahrzeuge beschädigt. Diese befanden sich geparkt auf der Schorndorfer Straße in Kempen. Auch hier wurden in allen Fällen eine oder mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Aus einem Auto nahm man Bargeld mit.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie verdächtige Feststellungen gemacht? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (1223)