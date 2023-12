Schreck am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstags für eine Anwohnerin der Josefstraße in Breyell: Vom Schaufenster eines Geschäfts für Schmuck und Uhren kamen verdächtige Geräusche.

Nettetal-Breyell (ots) - Die Frau vermutete, dass ein Einbruch in das Geschäft stattfinde - zumal dort plötzlich vor dem Schaufenster ein Weihnachtsbaum stand, der sich unnatürlich bewegte. Tatsächlich hatte jemand diesen Baum herantransportiert und als Deckung genutzt. Das Ziel des Unbekannten waren aber nicht Gold oder Silber in den Auslagen, sondern Kupfer - und zwar in Form der Verkleidungen rund um das Schaufenster. Ein Kupferstück hatte er bereits abmontiert, als er ohne Baum, Beute und auch ohne seine Zange unerkannt das Weite suchte.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (1215)