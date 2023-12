Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Nettetal auf der Straße Kindt aus Kindt in Richtung Happelter, auf der Rückbank saßen ihre zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren.

Nettetal-Kindt (ots) - Vor ihr fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Nettetal, die nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Da ihr noch ein Auto entgegenkam, verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit. Die 27-jährige erkannte dies zu spät kollidierte mit dem Pkw der 55-Jährigen. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 41-jährigen Mann aus Nettetal gefahren wurde. Das Vorderrad wurde beschädigt, der Wagen zog zur Seite. In einem Feld kam der 41-Jährige zum Stehen.

Der 41-Jährige, die 27-Jährige sowie ihre fünf-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Die 55-Jährige wurde nach aktuellem Stand nicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle blieb bis etwa 17.00 Uhr gesperrt. /wg (1152)