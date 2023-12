Am Montag um 17:30 Uhr kollidierten ein 60-jähriger Autofahrer aus Viersen und ein 21-jähriger Viersener auf einem Pedelec im Bereich des Kreisverkehrs Antwerpener Platz und der Ausfahrt zur Kanalstraße in Viersen.

Viersen (ots) - Der Pedelecfahrer fuhr von der Krefelder Straße in den Kreisverkehr ein und nutzte den dortigen Radweg. Beim Überqueren der Kanalstraße in Richtung Stadtzentrum Viersen wurde er von dem Autofahrer angefahren. Die bog aus dem Kreisverkehr in die Kanalstraße ab und übersah den bevorrechtigten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. /cb (1145)