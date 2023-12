Ein 27-jähriger Kempener Intensivtäter sitzt nun in Untersuchungshaft.

Kempen (ots) - Er hatte am Donnerstag einen 36-jährigen Kempener gegen 08:40 Uhr auf der Engerstraße geschlagen und versucht, Geld zu rauben. Nach der Tat fahndeten Kempener Einsatzkräfte nach dem Mann und nahmen ihn in der Kempener Innenstadt fest. Bereits am Mittwoch hatte er mehrere Straftaten, unter anderem Sachbeschädigungen und eine Bedrohung, begangen. Der 27-Jährige wurde nach der gestrigen Tat bei einem Gericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. /wg (1156)