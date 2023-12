Am Montag, den 18.12.2023, ereignete sich in der Zeit von 19:00 bis 23:00 Uhr ein Unfall auf der Sankt-Michael-Straße in Waldniel, bei dem der Unfallverursacher Fahrerflucht beging.

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Es scheint, dass der Unfallverursacher beim Ausparken das Auto des Anzeigenden touchierte, vermutlich mit seiner Anhängerkupplung. Ein Zeuge hatte offenbar den Unfall beobachtet und einen Zettel mit Informationen zum Unfallverursacher hinterlassen. Leider hat er dabei vergessen, seine Kontaktdaten zu hinterlegen. Falls Sie dieser Zeuge sind, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1204)