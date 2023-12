Am Samstag gegen 17:49 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier PKW an der Kreuzung Harzbecker Straße und Vorst in Vinkrath.

Grefrath-Vinkrath (ots) - Ein 33jähriger ortsunkundiger PKW-Führer aus Alpen befuhr die Straße Vorst in Richtung Harzbecker Straße. In seinem PKW befanden sich zwei weitere Insassen. Er bemerkte die Kreuzung Vorst / Harzbecker Straße wegen der schlechten Sichtverhältnisse zu spät und konnte aufgrund der nassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr in die Kreuzung hinein und es kam zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten PKW einer 29jährigen aus Geldern, welche die Harzbecker Straße in Richtung Grasheide befuhr. In ihrem PKW saßen ebenfalls zwei Mitfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich ihr PKW und landete auf dem Dach. Ihr 63jähriger Beifahrer aus Straelen wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden. Alle sechs Insassen der beiden beteiligten PKW wurden leicht verletzt. Die drei Insassen des PKW der Geldernerin wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Für den 33jährigen und seine beiden Mitfahrer war eine Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. /ff (1159)