Zu zwei Unfällen mit am Ende zum Glück nur Leichtverletzten Autoinsassen ist die Polizei am Abend des Neujahrstags im Ostkreis gerufen worden.

Tönisvorst-St. Tönis, Kempen-Tönisberg (ots) - Um 21.18 Uhr kam die Alarmierung, dass an der Kreuzung B9/Bergstraße in Vinnbrück zwei Autos zusammengestoßen seien. Eine 23-Jährige aus Krefeld wollte von der Bergstraße aus nach links in Richtung Krefeld abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 34-Jährigen aus Schüttdorf in Niedersachsen, der von Krefeld aus kommend in Richtung Autobahn unterwegs war. Die beiden Autos stießen zusammen, beide Fahrenden wurden leicht verletzt.

Nur zwei Minuten nach dieser Alarmierung wurden weitere Kräfte benötigt. In St. Tönis auf der Vorster Straße stand nach einem Unfall ein Auto im Vollbrand. Ein 24-jähriger aus Tönisvorst war kurz hinter der Einmündung Düsseldorfer Straße augenscheinlich von der Straße abgekommen und vor einen Baum geprallt. Das Auto schleuderte zurück auf die Fahrbahn und begann zu brennen. Ein Zeuge konnte den Fahrer aus dem Auto holen, dieser wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. / hei (3)