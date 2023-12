Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 13:15 und 16:45 Uhr auf der Benrader Straße in St.

Tönisvorst-St.Tönis (ots) - Tönis zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Bislang Unbekannte gelangten in Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung im Erdgeschoss, indem sie zuvor die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchwühlten die Täter sämtliche Räume und entfernten sich danach wieder unerkannt vom Tatort. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (1157)