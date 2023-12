In der Nacht zu Sonntag steckten bisher unbekannte Personen um Mitternacht die Hecke eines Zweifamilienhauses auf dem Rosenweg in Bracht in Brand.

Brüggen - Bracht (ots) - Die Bewohner meldeten sich umgehend bei der Feuerwehr und der Polizei. Der Brand konnte gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt und fragt: Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rosenwegs gemacht? Melden Sie sich unter der 02162 377-0 /cb (1184)