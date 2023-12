In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte auf dem Hopfenweg in Kempen ein.

Kempen-St. Hubert (ots) - Hierbei nutzten die Einbrecher offenbar die nächtliche Abwesenheit der 36-jährigen Bewohnerin, um sich über die rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Haus zu verschaffen und alle Räumlichkeiten zu durchsuchen.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1180)