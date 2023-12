Bereits am 13. November ereignete sich an der Ecke Fasanenstraße / Feldburgweg in Kempen ein Unfall, bei glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Tönisvorst-St. Tönis: (ots) - Eine 40-jährige Autofahrerin aus Kempen stieß hier gegen 08.00 Uhr mit einer 14-jährigen Schülerin aus Krefeld zusammen. Die Jugendlichen stürzte, wurde aber nicht verletzt. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen einen Zeugen, der dem Mädchen vor Ort geholfen hatte. Er sagte der 14-Jährigen vor Ort, dass er in der Nähe wohne, hinterließ aber leider weder Adresse noch Telefonnummer. Erreichbarkeit. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat über die 02162/377-0. /wg (1190)