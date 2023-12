Am Samstagabend kam es im Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße / Unterschelthof in St.-Tönis zu einem Verkehrsunfall.

Tönisvorst - St.-Tönis (ots) - Ein 38-jähriger Kempener kollidierte hierbei mit seinem Fahrzeug mit dem PKW eines 26-jährigen Vierseners.

Zuvor war der Kempener im Kreisverkehr aus Richtung Unterweiden kommend geradeaus über die Grünfläche gefahren und hatte ein Verkehrszeichen beschädigt.

Der Verursacher selbst verletzte sich hierbei leicht. Er wurde durch einen ebenfalls eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 38-Jährige unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wies Mängel auf, sodass den Beamten auch an dessen Verkehrstüchtigkeit Zweifel kamen. Der Transporter wurde daher zwecks technischer Untersuchung sichergestellt.

Sollten Sie Zeuge dieses Unfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1227)