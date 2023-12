Am Donnerstagabend, dem 28.12.2023, gegen 18:30 Uhr, wurde ein Einsatzteam zu einem Mehrfamilienhaus in der Weiherstraße in Viersen-Bockert gerufen.

Viersen-Bockert (ots) - Der 66-jährige Wohnungseigentümer gab an, dass er den Täter aus seiner Wohnung flüchten hörte. Das Einsatzteam fand Hebemarken an einem Fenster der Erdgeschosswohnung vor. Da der Wohnungseigentümer den Täter überraschte, konnte dieser keine Beute machen. Der 66-Jährige konnte keine Täterbeschreibung abgeben. Falls Sie eine verdächtige Beobachtung zur Tatzeit gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0 /jk (1222)