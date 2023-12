Am Donnerstag sind Einbrecher erfolgreich in zwei Häuser im Viersener Stadtteil Bockert und in Alt-Willich eingedrungen.

Viersen-Bockert/Willich (ots) - In Bockert an der Hardter Straße liegt die Tatzeit zwischen 13.30 und 20 Uhr. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf, um in eine Erdgeschoss-Wohnung zu gelangen. Sie stahlen aus einem Raum einen Umschlag mit einem vierstelligen Euro-Betrag.



In Willich kamen die Unbekannten zwischen 18 und 0.30 Uhr. Den zurückkehrenden Bewohnern war sofort eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aufgefallen. Alle Räume waren durchwühlt. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch nicht abschließend festgestellt. /hei (1171)