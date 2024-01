In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Pkw auf dem Amerner Weg zwischen der Renneper Straße und Dülken von der Straße abgekommen und vor einen Baum geprallt.

Viersen-Dülken (ots) - Die Polizei wurde gegen 0.30 Uhr alarmiert, dass ein Unfallauto im Feld an einem Baum stehe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Insassen zunächst nicht zu finden. Sie hatten sich auf den Weg gemacht, um Hilfe suchend telefonieren zu können.

Später stellte sich dann heraus, dass der Beifahrer, ein 17-Jähriger aus Bonn, unverletzt geblieben war. Der Fahrer, ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Dormagen, erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /hei (8)