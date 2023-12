In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Kiosk im Kaufland am Bruchweg in Dülken eingestiegen.

Viersen-Dülken (ots) - Der oder die Täter kamen über das Dach, öffneten die Außenhaut der Konstruktion und verschafften sich so Zutritt zu dem Kiosk-Raum. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Tresore, entwendeten den Inhalt und nahmen eine unbekannte Menge an Zigaretten mit.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder vielleicht auf ein "Ausbaldowern" zu Tageszeit nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1219)