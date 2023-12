Nach einem aktuellen Beschluss des zuständigen Amtsgerichts fahndet die Polizei nach einem 37-Jährigen, der aus der LVR-Klinik entwichen ist.

Viersen-Süchteln (ots) - Er hatte am 11. Dezember im Rahmen des Therapieplans einen genehmigten unbegleiteten Ausgang innerhalb des Klinikgeländes. Von dort kehrte er nicht auf seine Station zurück.

Er ist nach §63 seit einigen Jahren in der Klinik untergebracht.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und schlank.



Er hat blaue Augen und kurze blonde Haare. Er trägt einen Dreitagebart.



Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, erfolgt nun die Öffentlichkeitsfahndung.



Ein Foto des Gesuchten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/122414



Wenn der Link nicht mehr aufzurufen ist, hat sich die Fahndung erledigt.



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 oder über die 110 an jede Polizeidienststelle. /hei (1174)