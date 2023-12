Am 16.12.2023 gegen 01.20 Uhr randalierte ein 31-Jähriger Mann aus Süchteln an der BFT Tankstelle auf der Tönisvorster Straße.

Viersen-Süchteln (ots) - Der Melder gab an, dass der Verdächtige mit einer Art Schlagstock versucht habe, auf sein Auto einzuschlagen. Der Geschädigte konnte dem Angreifer jedoch im letzten Moment mit seinem Pkw ausweichen. Der Tatverdächtige begab sich danach zu Fuß Richtung Innenstadt. Der Zeuge folgte ihm mit seinem Pkw und konnte ein Messer in dessen Hand sichten. An der Propsteistraße traf ein Einsatzteam auf den Mann. Sie wiesen den Tatverdächtigen an, die Eisenstange fallen zu lassen. Dies ignorierte der Mann und griff die Einsatzkräfte mit der Stange an. Auch die Androhung, den Diensthund einzusetzen, beeindruckte den 31-Jährigen nicht. Der Hund wehrte erfolgreich den Angriff ab, so dass die Einsatzkräfte den Angreifer im Anschluss sicherten. Durch den Biss des Hundes wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Das Messer, welches der Zeuge beobachtet hatte, spürte der Diensthund unter einem nahegelegenen Baum auf. Die Einsatzkräfte stellten Messer und Eisenstange sicher und nahmen den Mann in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Wache leistete er weiter Widerstand. Auf der Wache wurde dem alkoholisierten 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann kurz vor dem Vorfall an der Tankstelle bereits in einer Spielhalle auf der Hochstraße randaliert und einen Gast verletzt hatte. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /jk (1186)