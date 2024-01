Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und zwei Fußgängerinnen sind am Dienstagabend eine Frau und ein Mädchen schwer verletzt worden.

Viersen-Süchteln (ots) - Gegen 18.40 Uhr war eine 52-jährige Viersenerin mit ihrem Auto auf der Düsseldorfer Straße unterwegs von Viersen in Richtung Süchteln. Auf dem für sie rechtsseitigen Geh- und Radweg nahm sie die Frau und das Mädchen wahr und befürchtete, sie könnten auf die Fahrbahn gelangen. Unmittelbar darauf kam es zum Zusammenprall. Dabei wurden die 75-Jährige und die Siebenjährige, beide aus Mönchengladbach, jeweils schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht werden.



Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie verließ die Unfallstelle zunächst, kehrte aber kurz darauf in Begleitung zurück. Das Auto wurde sichergestellt, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. /hei (9)