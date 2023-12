Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr haben Beamte der Kriminalwache zufällig einen Unfall beim Einparken beobachtet.

Viersen (ots) - Später stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war und außer Beleidigungen nicht viel für die Einsatzkräfte übrig hatte.

In einem Zivilfahrzeug waren zwei Kriminalwache auf der Peterssstraße in Viersen unterwegs. Vor ihnen versuchte ein 53-Jähriger aus Viersen, zwischen zwei Autos einzuparken. Dabei beschädigte er eins der beiden Autos. Daraufhin setzte er wieder aus der zu kleinen Parklücke heraus und versuchte es zwei Häuser weiter erneut.

Die Beamten hatten bereits durch Hupen darauf aufmerksam gemacht, dass es zu einem Unfall gekommen war - der Mann hatte aber nicht reagiert.

An seinem Auto stellten die Einsatzkräfte einen sehr deutlichen Alkoholgeruch fest, konnten auch leere Flaschen neben dem Fahrersitz finden.

Daraufhin baten sie den Fahrer zur Blutprobe auf die Wache. Damit war er nicht einverstanden, musste mit Handschellen gefesselt werden und beleidigte dann dort verschiedene Beamte.

Genützt hat es ihm nichts. Sein Führerschein ist beschlagnahmt, er muss sich wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Beleidigung von Polizeibeamten verantworten. /hei (1218)