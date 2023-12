Am Donnerstag gegen 10.50 Uhr fuhr eine 41-jährige Anratherin auf der Fadheiderstraße in Anraht.

Viersen/Willich (ots) - Als sie sich Kreisverkehr an der Schottelstraße befand, missachtete eine 79-jährige Autofahrerin aus Anrath die Vorfahrt der Radfahrerin, als sie in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zu einer leichten Berührung und die Radfahrerin stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt

In Viersen bog gegen 17.10 Uhr ein 61-jähriger Viersener mit seinem Pkw von der Freiheitsstraße in die Goetersstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 8-jährigen Radfahrers. Es kam offenbar zu keiner Kollision. Der Junge stürzte aber und wurde dabei leicht verletzt. /wg (1138)