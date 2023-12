Am Wochenende brachen Unbekannte in die Grundschule auf dem Hochheideweg in Anrath ein.

Willich-Anrath (ots) - Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten ein Büro und stahlen nach ersten Feststellungen einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (1146)