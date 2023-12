Bei einem nicht alltäglichen Unfall ist am Donnerstagabend in Anrath ein 18-jähriger Willicher so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Willich-Anrath (ots) - Zwei Freunde hatten auf einem Park-and-Ride-Platz am Anrather Bahnhof gestanden, als sie gegen 21.50 Uhr von einem augenscheinlich betrunkenen Mann angepöbelt wurden. Weil sie sich bedroht fühlten, gingen beide zu ihren Autos. Während ein 21-Jähriger Willicher seinen Wagen schnell erreichte und bereits damit losfuhr, war der 18-Jährige noch dabei, in ein anderes Auto einzusteigen. Dabei übersah ihn sein Freund und fuhr ihn so unglücklich an, dass dieser sich den Fuß brach.



Der randalierende Mann, ein 32-Jähriger aus Mönchengladbach, erhielt eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. /jk/hei (1172)