Am Sonntag versuchten Unbekannte zwischen 12.00 und 16.50 Uhr, in ein Haus auf der 'Moosheide' in Willich einzubrechen.

Willich (ots) - Sie hebelten an einem Fenster, konnten dieses aber nicht öffnen. Zwischen 14.00 und 19.30 Uhr kam es zu einem Einbruch auf der Straße 'Wekeln'. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Hauses auf und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Hinweise in beiden Fällen auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (1162)