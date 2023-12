Am Mittwoch, 28.12.2023, gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem Nordkanal in Fahrtrichtung Linsellesstraße in Schiefbahn.

Willich-Schiefbahn (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer übersah beim Rechtsabbiegen den auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 81-jährigen Mann und fuhr ihn an. Der 81-jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. /jk (1217)