Am Samstagmorgen um 6:30 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Wohnungsbrand auf dem Ostdeutschen Weg in Lobberich aus.

Nettetal - Lobberich (ots) - Dort stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss in Brand. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus begeben. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche einer der Wohnungen zu dem Brand. Die Wohnung im ersten Obergeschoss wurde so stark in Rauch gehüllt, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Alle weiteren Bewohner konnten nach dem Einsatz zurück in Ihre Wohnungen.



Der 52-Jährige aus der Brandwohnung wurde sicherheitshalber in einem Krankenhaus auf Verletzungen untersucht. Nach eineinhalb Stunden wurden die aufgebauten Sperrungen um die Einsatzörtlichkeit aufgehoben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. /cb (1183)