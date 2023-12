Am Sonntag kam es im Kreis Viersen zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Kreis Viersen (ots) - Zwischen 13:30 Uhr und 19 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Haus in der Johannes-Girmes-Straße in Oedt. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Nachdem Sie Schmuck in hohem fünfstelligem Wert an sich nahmen verließen Sie den Tatort.



In Süchteln auf der Düsseldorfer Straße stieg ein Unbekannter gegen 19 Uhr in ein Haus ein. Er hebelte zunächst die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt. In dem Haus durchsuchte er mehrere Räume bis er von der Bewohnerin, einer 83-Jährigen, überrascht wurde. Diese schrie laut, sodass ihr Enkel aus der Wohnung in der ersten Etage herunterkam. Der Einbrecher schnappte sich die Geldbörse und lief aus der Wohnung der Dame in Richtung Höhenstraße. Der Zeuge kann den Täter als männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 185 cm groß und blondhaarig beschreiben. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover, darüber eine rote Weste und eine blaue Jeanshose.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Einbrecher. Haben Sie eine Person, auf die die Beschreibung passt, im Bereich der Düsseldorfer Straße gesehen oder können andere sachdienliche Hinweise zu einem der Einbrüche geben? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (1142)