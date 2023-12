In der Nacht zu Sonntag griffen zwei bisher unbekannte Tatverdächtige auf der Freiheitsstraße in Viersen um 1:15 Uhr einen 57-Jährigen an.

Viersen (ots) - Beide Täter kamen dem Fußgänger entgegen, einer umarmte den 57-Jährigen plötzlich. Im selben Moment traten sie ihm die Beine weg, sodass er zu Boden stürzte. Einer der Unbekannten zog anschließend die Geldbörse aus der Hosentasche des Geschädigten. Beide Täter entfernten sich in Richtung Bahnhof.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie den Vorfall oder etwas Verdächtiges im Bereich der Freiheitsstraße und Brüsseler Allee gesehen? Melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (1161)