Niedersalbach/Walpershofen.

Heusweiler (ots) - Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Walpershoferstraße. Ein 20-Jähriger aus Saarbrücken befuhr mit seinem 2er Mazda die Walpershoferstraße. In einer Linkskurve verlor der 20-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mazda schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Holzpfosten. Anschließend durchbrach er einen Vorgartenzaun auf einer Länge von zehn Metern und überfuhr ein weiteres Verkehrsschild. Trotz des stark beschädigten Fahrzeuges setzte der 20-Jährige seine Fahrt fort. Zeugen alarmierten die Polizei. Dem heraneilenden Streifenkommando kam der Mazda am Ortseingang Walpershofen entgegen. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Im Einmündungsbereich des Russenweges versuchte der Saarbrücker mit seinem Fahrzeug über Rotlicht nach links abzubiegen und sich der bevorstehenden Polizeikontrolle zu entziehen. Dabei landete er jedoch mit seinem Fahrzeug auf den Saarbahngleisen und fuhr sich im Gleisbett fest. Danach versuchte der 20-Jährige zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Polizisten gestellt werden. Es stellte sich nun heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Alkohol, sowie Betäubungsmittel stand. Der Mazda musste von einem Abschleppdienst vom Gleisbett gezogen werden. Im Fahrzeug konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Eine Blutprobe vom Fahrer wurde entnommen. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



