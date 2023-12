Heute, kurz nach Mitternacht, kam es in der Schellingstraße zu einem versuchten Diebstahl mit anschließender Festnahme des Täters durch einen Anwohner.

Völklingen (ots) - Vorangegangen war ein Diebstahl einer Buddha-Statue am gleichen Anwesen am Vortag gegen 01:50 Uhr. Diese Tat wurde per Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Geschädigte der Vortat postierte sich nun verdeckt vor seinem Anwesen und konnte den Täter überraschen und festhalten, als dieser sich erneut seinem Haus genähert hatte. In dem unweit des Anwesens geparkten Fahrzeug des 53-jährigen Täters konnten neben weiteren Gartenfiguren auch die Buddha-Statue aus der Tat vom Vorabend festgestellt werden. Gegen den 53-jährigen aus Völklingen stammenden Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell