In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Poststraße 50 zu einem Einbruch.

Völklingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Eingangstür des Anwesens mit einem Hebelwerkzeug auf und durchsuchte im Anschluss die Räumlichkeiten. In dem Gebäude befindet sich die Arbeitsstelle für Integrationshilfen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.



