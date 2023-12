Im Zeitraum vom 13.12., 23:00 Uhr bis zum 20.12., 11:20 Uhr wurde versucht in eine Pizzeria in der Völklinger Straße einzubrechen.

Völklingen-Ludweiler (ots) - Nachdem mehrere Aufbruchversuche der Haupteingangstür fehlschlugen, verließ der unbekannte Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020



