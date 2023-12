Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Höhe des Anwesens Nr. 76 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW.

Püttlingen (ots) - Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Insassen des aufgefahrenen PKW vor dem Eintreffen der Polizei die Sitzpositionen zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz gewechselt hatten. Beide Personen, ein 36-jähriger Mann und eine 34 Jahre alte Frau, standen unter alkoholischer Beeinflussung. Zudem war der 36-Jährige Mann im Besitz von Haschisch. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, nachdem bei beiden Personen eine Blutprobe entnommen worden war.



