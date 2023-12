Am Samstag, 09.12.2023, gegen 00:50 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Völklingen in der Saarbrücker Straße in Heusweiler ein Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Heusweiler (ots) - Hierbei stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten im Rahmen der Kontrolle durch die Beamten Auffallerscheinungen erkannt werden, welche auf dem Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen.



