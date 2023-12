Heusweiler.

Heusweiler (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag brachen Unbekannte einen Verkaufsautomaten in der Hirteler Straße auf. Die Täter entwendeten das Bargeld aus dem Automaten und flüchteten.

Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell