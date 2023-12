Am Wochenende kam es in der Rotstaystraße auf dem Gelände des Angelsportvereins Luisenthal zu Vandalismus, mehreren Einbruchsversuchen und einem Einbruch.

Völklingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Gelände zu einer nicht genehmigten Feierlichkeit. Im Zuge der Feierlichkeiten beschädigten die Unbekannten den Stromkasten des Geländes, verbrannten in der dortigen Grillstelle eine Bierbank des Angelsportvereins und beschädigten drei Blumentöpfe, welche auf der Terrasse standen.

Zudem versuchten die Unbekannten das Türschloss der Eingangstür zu der Fischerhütte mittels einer veralteten spitz zulaufenden Gartenschere aufzuhebeln.



Am darauffolgenden Abend von Samstag auf Sonntag kam es an der selben Örtlichkeit erneut zu einer nicht genehmigten Feierlichkeit und weiteren Straftaten.

Die unbekannten Personen öffneten gewaltsam die Garage des Geländes, schoben den dort stehenden Roller in den Angelweiher und entwendeten Grillgutsachen aus einer Kühltruhe. Sie beschädigten mehrere Schindeln des Daches und hebelten eine Tür zu einem Dachgeschoss auf.

Zudem wurde die Tür zum Lagerraum von den Unbekannten gewaltsam geöffnet, mehrere alkoholische Getränke aus dem Lager entwendet, ein dort befindlicher Feuerlöscher herausgenommen und ebenfalls in den Weiher geworfen.



Vor Ort konnten mehrere Spuren gesichert werden.

Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen die unbekannten Personen eingeleitet.



Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.



