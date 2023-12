In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Hammerstraße in Geislautern die Beifahrerfensterscheibe eines dort geparkten Ford Fiesta mit einem Stein eingeworfen. Im Inneren des Fahrzeuges wurde jedoch nichts verändert/geöffnet oder entwendet. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Völklingen (ots) - Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.



