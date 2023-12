Am Freitag, den 01.12.23, erhielt die Polizei gegen 22:30 Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der BAB 620, Fahrtrichtung Saarbrücken, an der Anschlussstelle Völklingen-Ost.

Völklingen (ots) - Der 27-jährige Geschädigte wurde von einem schwarzen SUV durch das mehrfache Betätigen der Lichthupe und dichtes Auffahren genötigt, sodass er an der Anschlussstelle Völklingen-Ost von der Fahrbahn abkam. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der schwarze SUV entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.



