Am heutigen Mittwoch (13.12.2023), gegen 18:47 Uhr, informierte ein Anrufer die Leitstelle des Polizeipräsiums Wuppertal über eine Eigengefährdungslage in der Jägerstraße in Wuppertal.

Wuppertal (ots) - Nach Angaben des Zeugen hatte ihm gegenüber ein 54-jähriger Bekannter telefonisch Suizidabsichten geäußert. Da davon ausgegangen werden musste, dass die Person über Schusswaffen verfügt, wurden zur Bewältigung der Einsatzlage Spezialeinheiten angefordert. Letztendlich konnte verhandelt werden, dass der 54-Jährige freiwillig die Wohnung verließ und von Polizeikräften in Empfang genommen wurde. Über die weiteren Maßnahmen wird eine ärztliche Begutachtung des unverletzten Mannes entscheiden.(kr)