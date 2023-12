Am Sonntag (17.12.2023 gegen 16:50 Uhr) kam es auf der Bismarckstraße in Höhe der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin (40) schwere Verletzungen erlitt.

Wuppertal (ots) - Die Remscheiderin fuhr mit ihrem Dacia Logan auf der Bismarckstraße

in Richtung Haddenbacher Straße. In Höhe der Einmündung zur

Industriestraße verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache das

Bewusstsein und prallte mit ihrem Pkw gegen einen Ampelmast.



Die Fahrerin des Dacia erlitt schwere Verletzungen. Der

Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.



Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Für die Dauer der

Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)