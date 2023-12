In der Nacht zu Freitag (01.12.2023) kam es im Bereich der Hindenburgstraße und Martin-Luther-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw.

Wuppertal (ots) - Bislang Unbekannte beschädigten an mehreren geparkten Autos die

Reifen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde mittels eines spitzen

Gegenstands in die Reifen gestochen. Der Tatzeitraum lässt sich vom

30.11.2023 (18:00 Uhr) bis 01.12.2023 (05:45 Uhr) eingrenzen. Die

Fahrzeuge waren an beiden Fahrbahnrändern geparkt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweis zu dem oder die Täter machen

können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)