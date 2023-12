Die Solinger Polizei lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich über die Gefahren von Taschendiebstahl und die geeigneten Präventionsmaßnahmen zu informieren.

Wuppertal (ots) - Denn gerade in der

Vorweihnachtszeit bieten unter anderem gutbesuchte Weihnachtsmärkte

den Dieben verstärkt Möglichkeiten, um ihre Opfer zu bestehlen.



Wann? Mittwoch, den 13.12.2023, zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr



Wo? Center Hofgarten



So schützen Sie sich vor Taschendieben:



- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie

meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der

Beute.



- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.



- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.



- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.



- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.



- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. (jb)